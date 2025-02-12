شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: ترتيب مصر يقفز للمرتبة 24 فى سوق الأدوية العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت

أن إجمالي الصادرات الدوائية حتى الآن بلغت 737 مليون دولار، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة رقم 24 في ترتيب

طبقا لإحصاءات عام 2025، مقارنة بعام 2015 والتى كان ترتيبها 47 عالميا.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى قوة سوق الدواء المصري، وأنه يتم التصدير لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، ويأت على رأسهم السعودية ثم إسبانيا، كما تعد ألمانيا من أعلى الدول المستوردة للمستلزمات الطبية المصرية خلال عام 2024.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة جزء من خطط الدولة القومية لتطوير صناعة الدواء وتوطين الصناعات المتطورة، وذلك لتقليل فاتورة استيراد الدواء، مشيرا إلى أن عدد شركات التول 2000 شركة، لافتا إلى أن عدد خطوط الإنتاج الجديدة 123 خط إنتاج، بالإضافة إلى 178 مصنعا و130 مصنعا للتجميل.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تسعى جاهدة إلى تطوير الصناعات الدوائية لا سيما المنتجات الحيوية، لافتا إلى أنه تم سد نقص الدواء بنسبة 98%، وتابع: "قمنا بترخيص 32 مصنعا للمستلزمات الطبية في عام 2024"، وقال: "عدد مصانع المستلزمات الطبية 96 مصنعا على مستوى الجمهورية".

ومن جانبه قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء إن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية، وضمان جودة وفاعلية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يدعم تواجدها على الساحة الدولية، وأنه في ديسمبر 2023 تم إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية الذي يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية.

وسيتم في النصف الثاني من العام الجاري البدء في تطبيق نظام التتبع والتعقب لأهم المستحضرات التي يجب إحكام الرقابة عليها، وما سيساعد في ذلك هو جاهزية معظم الشركات والدور الحالي للهيئة في رفع مستوى الاشتراطات الفنية المطبقة بالمخازن والصيدليات لتكامل سلاسل الإمداد والتموين الدوائي.

وأكد الثقة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي المصري، حيث تم تسجيل 9630 إخطارا للمستحضرات الصيدلية البشرية والحيوية والبيطرية وللمطهرات والمبيدات الحشرية، والتجميل والعشبية والتكميلية والمستلزمات الطبية من هيئة الدواء المصرية.

وأنه تم إجراء أكثر من 16000 زيارة تفتيشية لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وإصدار 1237 شهادة التصنيع الجيد.