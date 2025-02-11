شكرا لقرائتكم خبر عن 198 منحة دراسية من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي لطلاب الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU بمرور 100 عام على تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) التى تم تأسيسها عام 1925، حيث يتم تقديم منح دراسية استثنائية للطلاب المتفوقين بكليات الجامعة لدعم التفوق الأكاديمي وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين مصر وألمانيا، حيث تغطي المنحة تكاليف الدراسة لما يقرب من 198 طالبًا بالجامعة.

وشارك في الاحتفالية التى أقيمت بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، ويوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور كاي زيكس، الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والدكتورة ليزيت أندريه، مديرة إدارة التعليم العالي لمنطقة أوروبا بالوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث العلمي، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ولورينا مولر الملحق الثقافي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.



الدكتور أشرف منصور والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية

وأكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية - في كلمته خلال الاحتفالية - سعادته بتقديم 198 منحة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي لطلاب الجامعة الألمانية الدولية، وهى بمثابة منح إضافية من التى تقدمها الجامعة، لافتا إلى أن هذه المنح تأتى نتيجة تفوق الطلاب وتميزهم الدراسي.

وقال الدكتور أشرف منصور إن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تم تأسيسها عام 1925 وتم إعادة افتتاحها عام 1954 عقب الحرب العالمية الثانية، وأنه تم تأسيس أول مكتب لها في لندن، وكان المكتب الثاني للهيئة في القاهرة.

موضحا أنه في عام 1999 قرر إنشاء رابطة لكل من حصل على منحة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وأنه عاصر تحولات كبيرة حدثت في الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وأنه حلم بتأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وبعدها الجامعة الألمانية الدولية، وهو نتاج تعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وعدد من الجامعات الألمانية.

وتابع قائلا، إننا اليوم نحتفل أيضا بمرور 25 عاما على تأسيس رابطة خريجي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وأنه سيتم غدا الاحتفال أيضا بمرور 100 عام على تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC، وأن هذه الاحتفالات تحمل رسالة قوية تؤكد أن العلم هو الذي يربط العالم، وأن التغير يتم عن طريق التبادل العلمي، وهذه هى قوة العلم، وأن التبادل العلمي قادر على التقارب، موضحا أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي هى الأقدم بين كافة المؤسسات العلمية على مستوى العالم .

وقدم الدكتور أشرف منصور الشكر للهيئة الألمانية للتبادل العلمي على تقديمها منح دراسية للطلاب، والتواجد هنا في مصر للاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيسها، لافتا إلى أن معدل الانجاز في العاصمة الإدارية الجديدة يشهد معدلات نمو في غاية السرعة، مع تنامى حركة التعمير والانشاءات.

وذكر أن الجامعة الألمانية الدولية تعد في المرتبة الثانية للتعليم الألماني العابر للحدود، منوها إلى أن الدولة المصرية تعمل من أجل أبنائها، وأنه مطلوب من الشباب أن يساهموا في بناء بلدهم، وأنه فخور بكل ما يقدموه من أجل مستقبلهم ومستقبل بلادهم مصر.

من جانبه، أكد يوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية سعادته بالاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي والتى لها أهمية علمية كبري على مستوى العالم، لافتا إلى أن الجامعة الألمانية الدولية وشقيقتها الجامعة الألمانية بالقاهرة تعدان تاجا على رأس العلاقات المصرية الألمانية.

وقال لوى إن خريجي الجامعة الألمانية الدولية يجدون العديد من فرص العمل فور تخرجهم، وهو ما يعكس نجاح تجربة التعليم الألمانى، وهو يؤكد أيضا أن النجاح لا يأتى إلا من خلال توفير معايير الجودة التى تتمتع بها كافة الكليات داخل الجامعة.

وتابع قائلا، إن نجاح الجامعة الألمانية الدولية مرتكزا على أبنائها الطلاب، وأن الجامعة الألمانية الدولية تعد جسرا للعلاقات بين مصر وألمانيا، وأن زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

مشيرا إلى أن الجامعة ملتزمة بأن تحمل شعلة التعليم، وأننا على يقين أن التعليم يستطيع أن يربط بين الدول وبعضها، وأنه من الموضوعات المهمة التى يمكن أن نتحدث فيها، قضايا مثل المناخ وأن نتحاور معا في مختلف القضايا التعليمية من أجل الإنسانية .



الدكتور يوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية

الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي:مكتبنا في القاهرة هو الأكبر من بين 60 مكتبا على مستوى العالم

وأكد الدكتور كاي زيكس، الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي، سعادته بالتواجد في الجامعة الألمانية الدولية، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية لا تأتى فقط بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، ولكنها أيضا تحتفى بالشراكات الهامة بين مصر وألمانيا.

وقال زيكس إن تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي كان على يد أحد الأساتذة الألمان الذي طلب 20 منحة دراسية للطلاب وبالفعل تم توفيرها، وذهبوا إلى الولايات المتحدة، وبعدها تم تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، موضحا أنه منذ تأسيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي قدمت نحو 3 ملايين منحة للطلاب على مستوى العالم، وأن المؤسسة لديها 60 مكتبا على مستوى العالم، وأن مكتب القاهرة يعد الأكبر بين هذه المكاتب.



الدكتور كاي زيكس الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي

وتابع قائلا، إن المنح التى نقدمها تساهم في التغلب على المشكلات العالمية مثل التغيرات المناخية، ومن أجل أن يصبح العالم أكثر سلاما، لافتا إلى أن وزارة التعليم الفيدرالي تدعم أيضا تقديم المنح للطلاب وليس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي فقط.

وقدم الدكتور كاي زيكس، التهنئة للطلاب الحاصلين على المنح، لافتا إلى أن هذه المنح تعد استثمار قوى للشباب من أجل مستقبل أفضل للجميع.

مديرة التعليم العالي بالوزارة الفيدرالية الألمانية: الجامعة الألمانية الدولية دليل على عمق العلاقات بين ألمانيا ومصر.



الدكتورة ليزيت أندريه مدير مديرة إدارة التعليم العالي لمنطقة أوروبا بالوزارة الفيدرالية للتعليم

فيما أكدت الدكتورة ليزيت أندريه، مديرة إدارة التعليم العالي لمنطقة أوروبا بالوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث العلمي الألمانية سعادتها بالتواجد في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنها منذ تواجدها منذ 6 سنوات مع تأسيس الجامعة ، توقعنا لها النجاح، ولكن الواقع فاق كافة التوقعات، وهى دليل على عمق العلاقات الألمانية المصرية في مجال التعليم.

وأضافت أندريه أنه تم توقيع اتفاقية التعليم العالي في مصر بحضور الرئيس الألماني اشتاينمر خلال زيارته لمصر العام الماضي، وأن ألماتيا مستمرة في دعم تعاونها، من أجل مستقبل أفضل لألمانيا ومصر، وأن البلدين في احتياج للخريجين المتميزين، لافتة إلى أن الجامعة الألمانية الدولية جامعة تطبيقية تقدم أعلى مستوى من التعليم الجامعي، وأنه لابد من أن تتوسع في مجالات التعلم وأن يكون هناك تنافس على مستوى المناهج، وأن يكون هناك تبادل طلابي بحيث يأتى الطلاب الألمان للدراسة في مصر.

بدورها، قالت لورينا مولر الملحق الثقافي بالسفارة الالمانية بالقاهرة إن الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير يعرف قوة الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أنها تقدم تعليم ألماني عالي الجودة، وأن المنح لابد أن تكون متاحة للعالم كله، وألا تكون مقتصرة على عدد محدد فقط، وأنه على الطلاب أن يكونوا فخورين بأنفسهم.

وأضافت الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تعمل معنا على تعزيز صورة ألمانيا ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم .

الجدير بالذكر أن الجامعة الألمانية الدولية GIU استقبلت العام الماضي زيارة رسمية من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يرافقه وفد رفيع المستوى يضم رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث عكست هذه الزيارة مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية ألمانية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى إلى تعزيز نظام التعليم العالي الألماني في المنطقة، ودعم الابتكار في الصناعة والاقتصاد، من خلال أحدث أساليب التدريس والمناهج العلمية المتطورة.



اعضاء هيئة التبادل الالمانى والدكتور اشرف منصور خلال توزيع المنح الدراسية