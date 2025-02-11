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مصدر مصري مسؤول: 89449 فلسطينيا تم الكشف عليهم بالحجر الصحى بعد عبور رفح

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مصدر مصري مسؤول: 89449 فلسطينيا تم الكشف عليهم بالحجر الصحى بعد عبور رفح

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 08:55 م

قال مصدر مصري مسؤول، إن 89449 فلسطينيا تم الكشف عليهم بعيادات الحجر الصحى بعد عبورهم معبر رفح البرى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف أن 2147 إجمالي التدخلات الجراحية للفلسطينيين الوافدين عبر معبر رفح حتى اليوم.

وأشار إلى أن 1167 فلسطينيا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، و2676 خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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