شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصري مسؤول: 89449 فلسطينيا تم الكشف عليهم بالحجر الصحى بعد عبور رفح والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر مصري مسؤول، إن 89449 فلسطينيا تم الكشف عليهم بعيادات الحجر الصحى بعد عبورهم معبر رفح البرى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف أن 2147 إجمالي التدخلات الجراحية للفلسطينيين الوافدين عبر معبر رفح حتى اليوم.

وأشار إلى أن 1167 فلسطينيا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، و2676 خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.