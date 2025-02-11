شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون الطبى والاستثمارى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السيد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون فى القطاع الصحى بين البلدين، وذلك فى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن ترحيبه بالسفير الكورى، مشيدًا بجهوده فى تعزيز أواصر التعاون المشترك، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتى تمتد عبر سنوات من التنسيق والتعاون المثمر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الصناعات الطبية، وحرصها على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الراغبة فى العمل بالقطاع الصحي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى متميز، فضلًا عن بنيتها التحتية المتطورة وقوة العمل المؤهلة، ما يجعلها سوقًا واعدة للشركات الكورية الساعية إلى توسيع أنشطتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما استعرض الوزير الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجالى تصنيع الأدوية والتجهيزات الطبية، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتعاون فى مجال الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وتناول اللقاء أيضًا بحث إمكانية زيادة التعاون فى مجالات تبادل الخبرات الطبية، وتنظيم برامج تدريبية للأطباء المصريين فى كوريا، بالإضافة إلى توسيع نطاق المنح الدراسية للفرق الطبية المصرية الراغبة فى استكمال دراستهم فى الجامعات الكورية المرموقة، مع الاتفاق على آليات التقديم لهذه المنح.

من جانبه، أعرب السفير الكورى عن تقديره لجهود الحكومة المصرية فى تطوير القطاع الصحى، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تمتلك خبرة واسعة فى تصنيع المعدات والمستلزمات الطبية، ما يؤهلها للإسهام بفاعلية فى دعم هذا القطاع الحيوى فى مصر.

وفى ختام اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار الدعوة للسفير الكورى لزيارة معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطلاع على أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، والتعرف على الجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحى، بما فى ذلك تقديم الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتى، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد، مدير عام إدارة المنح والقروض.