شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: العرب سيأتون لأمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة.. وننتظر خطة مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى قال، إن العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده ستستقبل ألفي طفل من المرضى، موضحا أنه ما يمكن أن تقوم به عمان فورا هو استقبال 2000 طفل مرضى من غزة، وسننتظر أن تقدم مصر من جانبها خطة.

وأشار، في رد على سؤال حول استقبال الفلسطينيين، إلى أنه يجب أن نضع بالاعتبار كيفية تنفيذ ذلك بما يخدم مصلحة الجميع.

وأضاف، على هامش لقائه ترامب، "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة"

وحول وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون، قال العاهل الأردني "يجب أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".