شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتابع ترامب: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وجدد ترامب تمسكه بمهلة السبت كموعد نهائي لتسليم حماس للمحتجزين.