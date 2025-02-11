شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 11 فبراير 2025 07:37 م
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وتابع ترامب: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وجدد ترامب تمسكه بمهلة السبت كموعد نهائي لتسليم حماس للمحتجزين.
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