شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: حريصون على ضخم كميات إضافية من السلع استعدادا لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه كان هناك حرص كبير من الوزارة، على ضخ كميات أكبر من السلع والمواد الغذائية فى كل منافذها والشوادر والمنافذ المتحركة، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "السادسة" الذي يذاع على قناة الحياة: "كان هناك تنسيق مسبق مع اتحاد منتجى الدواجن والقطاعات الإنتاجية، لتوفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وتشجيع المنتجين على العملية الإنتاجية لضمان إتاحة وجود السلع".

وتابع: "هناك تنسيق كبير مع المجمعات الاستهلاكية لضخ المنتجات الأساسية مثل بيض المائدة وغيرها، وكل ذلك متوفر ومتاح ونحاول دائما خلق بدائل دائمة".

وقال: "متوسطات الأسعار مستقرة منذ فترة فى بعض المنتجات، وأى سلعة يحدث بها ارتفاع غير مبرر فى الأسعار، يتم ضخ كميات إضافية لها".

وأضاف: "هناك تنسيق كامل مع كافة الجهات، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان 14 شادرا يتم تجهيزها الآن لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان".

وتابع: "خلال الأيام المقبلة تلك الشوادر ستكون متاحة على مستوى جمهورية مصر العربية".