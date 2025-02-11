شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يشارك فى احتفال يوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضى صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، فعاليات احتفال “يوم الوفاء والتميز” الذى نظمه مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

جاء الحفل بحضور وتشريف المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى جانب لفيف من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والوطنية، والمجالس القومية، وكبار رجال الدولة.

تضمنت الفعاليات تكريم عدد من قضاة مجلس الدولة المتميزين، بالإضافة إلى تكريم أسر المستشارين الراحلين، كما تم إطلاق الموقع الرسمى لمجلس الدولة، فى خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمى وتعزيز الخدمات الإلكترونية.

وخلال الحفل، هنّأ المستشار عبد الراضى صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على تدشين الموقع الرسمى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى ورؤية مصر 2030. كما شدد على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، ودورهما المشترك فى دعم منظومة العدالة المصرية.

صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة (1)



الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة (2)



الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة (3)