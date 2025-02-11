شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء الثلاثاء إلى أديس أبابا عقب انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك لترأس الوفد المصرى المشارك في اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 12- 13 فبراير، والتي تُعقد في إطار التحضير لقمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة وكبار المسئولين بالاتحاد الإفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.

وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار دورها المحوري داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والحرص على دعم أجندة القارة في مجالات التنمية والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث سيبحث المجلس التنفيذي خلال اجتماعاته عدداً من القضايا المحورية ذات الأولوية على أجندة العمل الإفريقي المشترك، وفي مقدمتها انتخابات المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وملفات السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وآليات تعزيز دور الاتحاد وأجهزته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.