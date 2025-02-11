شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ من 16 جنيها.. اعرف أسعار البلح بسوق الساحل فى القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بث مباشر من سوق الساحل لتجارة الياميش، ويعد أشهر أسواق القاهرة لتجارة البلح والياميش وبه كافة أنواع البلح والسلع الغذائية، ويقع السوق أسفل كوبرى الساحل على كورنيش النيل بالقاهرة.

وتبدأ أسعار البلح فى سوق الساحل من 15 جنيه وتصل لـ 55 جنيه حسب الأصناف والجودة لكل نوع، كما يضم السوق المُكسرات "الفستق، والبندق، واللوز، والكاجو، الجوز" والياميش "الفواكه المُجفّفة مثل الزبيب، أو المشمش، والتين" وغيرها.

والبلح أنواع كثيرة منها "برتمودا وجنديلة وشامية والبلح السكوتى، وغيره"، وكل نوع به احجام ويختلف سعره حسب جودته وحجمه، ولكل نوع طعم مختلف ودرجة حلاوة مختلفة

وتضم المنطقة مخازن ممتدة للسلع الغذائية الأساسية من البقوليات والدقيق والأرز والمكرونة وغيرها، ومع اقتراب رمضان يعرض الباعة بضائع الياميش والبلح والمكسرات أمام المحال كما يحضر عدد من التجار من بعض محافظات الصعيد لعرض البلح الأسوانى بأنواعه لبيعه فى القاهرة.