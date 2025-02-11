شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: هناك علامات إيجابية تشير لعودة عبور السفن من قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك علامات جيدة تشير إلى عودة السفن مرة أخرى للمرور من قناة السويس، مشيرا إلى أن آخر استهداف من الحوثيين لسفن، كان في الثاني من ديسمبر 2024، ثم أعلنت بعد ذلك وقف الهجمات على السفن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "الحوثيين أيضا أفرجوا عن طاقم السفينة التي كانوا يحتجزوها، وهو طاقم إسرائيلي، كانوا قد احتجزوهم في نوفمبر الماضي، وهناك سفن أمريكية وبريطانية، عبرت مضيق باب المندب، و3 منهم عبروا من قناة السويس".

وتابع: "في 2 فبراير 2025، استقبلنا ناقلة النفط الليبيرية وعبرت من قناة السويس، وهذا يعني أنها عوامل تهدئة وتشير إلى عودة مرور السفن من القناة بشكل طبيعي".

وقال: "عدد السفن التي عبرت منذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة حوالي 14 سفينة، وهو رقم قليل، ولكنه مؤشر جيد لحين التأكد من استمرار الهدنة".

وأضاف: "كل فترة تظهر شائعة حول وجود بديل لقناة السويس، فمن المعروف أن هناك ممرات مائية عديدة في العالم، ولكنها ليست بديلة لقناة السويس، وكل الطرق البحرية التي يتم الحديث عنها أو يتم إنشائها، لن تصمد أمام قوة قناة السويس".