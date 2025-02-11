شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة عقوبة تناول طفلك أطعمة ضارة بالصحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021، حقوق الأطفال والموضوعات المتعلقة بصحة الأطفال وتعلميهم ومراحل نموهم، لضمان تنشئة الطفل بشكل سليم، وفى هذا السياق حدد مواصفات الأطعمة التي يجب تداولها لطفلك، و نص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.



وأوضح القانون بعض هذه المواصفات التى يتناولها طفلك وهى:



1- يشترط أن تحصل تلك الأغذية على موافقة من قبل وزارة الصحة أو التموين وفقا للمعايير التي حددتها.



2- يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.



3- حظر القانون إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.