شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توافر السلع والمنتجات بـ274 منفذا ثابتا بجودة عالية وأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة حرصت خلال الفترة الأخيرة على توافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطن، خاصة دخولنا على شهر رمضان، وضخ كمية إضافية من المنتجات المختلفة.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن الوزارة لديها منافذ ثابتة وهناك توجيه من الوزير بزيادة المعروضات فيها، بالإضافة للشوادر والمجمعات الاستهلاكية.

ولفت محمد القرش إلى أن الوزارة حريصة على زيادة الجودة للمنتج المصرى، ونعمل على رصد ومكافحة العفن البنى للبطاطس من خلال صور الأقمار الصناعية، ولدينا مناطق كثيرة خالية من العفن البنى والتى تضمن منتج أفضل للمواطن والسوق التصديرى.

وأوضح محمد القرش، أنه تم تصدير حوالى مليون طن بطاطس فى العام الماضى 2024 من جعل هناك إنعكاس إيجابى على حجم الصادرات المصرية، ومردود على العائد والدخل القومى للزراعة.

وأشار محمد القرش إلى أن معارض السلع الغذائية تضم جميع السلع الأساسية التى يحتاجها البيت المصرى، ويصل نسبة التخفيضات 20% وهى فرصة بديلة للمواطن للحصول على منتج عالى الجودة وبسعر مناسب، داخل 274 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية استعداد لشهر رمضان.