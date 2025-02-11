شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شتوية وأمطار.. حالة الطقس من اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

دائما ما يهتم المواطنون بالبحث عن حالة الطقس والأرصاد الجوية، بشكل مستمر نتيجة ما يشهده شهر أمشير من هبوب للرياح والأمطار، بعد نهاية شهر طوبة فى التقويم القبطى، حيث كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 11 فبراير 2025 إلى الأحد 16 فبراير 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

طقس الثلاثاء 11 فبراير 2025

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة علي شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء 12 فبراير 2025

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

طقس الخميس 13 فبراير إلى الأحد 16 فبراير 2025

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبه من المسطحات المائية.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

والبحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.