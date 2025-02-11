شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد من القوات المسلحة المصرية فى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية فى نسختها العاشرة والتى استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 179 متسابقاً من 32 دولة تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودى .

وقد حصل الفريق المصرى على مراكز متقدمة فى جميع أفرع المسابقة، بحصد المركز الرابع فى الفرع الثانى من المسابقة، والمركز الثالث فى الفرع الثالث، والمركز الأول فى الفرع الخامس، والمركز الثانى فى الفرع السادس من المسابقة، والمركز السادس فى الفرعين الأول والرابع .

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية شاركت فى جميع نسخ المسابقة السابقة والتى يتم تنظيمها كل عامين هجريين فى حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم للعسكريين ، ونجحت فى تحقيق مراكز متقدمة مما يعكس المستوى المتميز لمقاتلى القوات المسلحة المصرية وقدرتهم على العطاء والإبداع بكافة المجالات .