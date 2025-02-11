شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف مشيدا بـ أدهم عبد النبى: نموذج للمبدع العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، الشاعر الطفل أدهم عبد النبي رضا حسن علي، البالغ من العمر 13 عامًا، وذلك بمقر وزارة الأوقاف؛ تقديرًا لنبوغه في مجال الشعر والأدب، وحصوله على جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى جانب تمثيله جمهورية مصر العربية في العديد من المهرجانات العالمية بأشعاره التي تعبر عن القيم الإنسانية والوطنية.

وقد أثنى وزير الأوقاف على موهبته، ناصحًا إياه بتنميتها وإثرائها من خلال المزيد من القراءة والممارسة، مشيدًا بقدرته على الجمع بين الإبداع الأدبي والهوية الثقافية الأصيلة.

ومن جانبه، أعرب الشاعر أدهم عبد النبي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تعد حافزًا له للاستمرار في الإبداع، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الأدبية الدولية.

جدير بالذكر أن أدهم عبد النبي يُعد نموذجًا للمبدع العربي الشاب، إذ بدأ مشواره الأدبي في سن مبكرة، وتمكن من الفوز بعدة جوائز أدبية مرموقة، من بينها جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023م في فرع الشعر.

كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية، وقدم قصائده في منابر ثقافية عالمية؛ ما جعله سفيرًا مشرفًا للشعر العربي وأحد الأسماء الواعدة في مستقبل الأدب العربي.