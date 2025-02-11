شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجامعة العربية لـ"الخليج 365": مسألة التهجير مرفوضة عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير مفوض جمال رشدي، إن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في أواخر هذا الشهر بالقاهرة، ترتكز على رفض مسألة التهجير، موضحا أن تعبر عن رفض الدول العربية المطلق للمقترحات الأخيرة بشأن إخلاء قطاع غزة من سكانه.

وأضاف رشدى، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القمة العربية تحمل هدفين رئيسيين، أولهما تقديم رسالة جماعية من الدول العربية، للتأكيد على رفض مخططات التهجير، والتي أعرب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على اعتبار أن المسألة المثارة لا تخص دولتين فقط، وهما مصر والأردن، واللتين اختصهما الرئيس الأمريكي باستقبال الفلسطينيين من سكان غزة، وإنما هي مرفوضة جماعيا من قبل كل الدول العربية.

بينما يبقى الهدف الآخر، بحسب رشدي، هو التأكيد على ضرورة إعادة إعمار غزة، في وجود سكانه من أهل القطاع، موضحا أن القادة العرب سيقدمون رسالة مفادها أن مقترح ترامب ليس هو الحل الوحيد، ولكن توجد هناك بدائل أخرى يمكن بحثها.

وأكد أن هناك تحركات عربية قوية خلال الأيام القليلة القادمة تعكس المواقف العربية الواضحة تجاه أطروحات ترامب، مؤكدا أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، "هناك تحركات على أكثر من صعيد ولدينا اتجاه لفتح مسار سياسي للعمل على تحقيق مبدأ حل الدولتين".