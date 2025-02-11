شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إجراء مقابلات لـ244 من المتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحى ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفى منصور المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها، قالت وزيرة التنمية المحلية إن اليوم الثالث شهد إجراء المقابلات الشخصية لحوالى 80 متقدماً، ليبلغ العدد الإجمالى الذى تم إجراء مقابلات لهم 244 متقدماً ممكن توافرت فيهم الشروط للمسابقة من إجمالى 1206 متقدما.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن اللجنة العليا للقيادات تقوم بمناقشة المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم أيضاً فيما قدموه من أفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى ملفات عمل الإدارة المحلية فى حال اختيارهم من اللجنة العليا واجتيازهم لباقى الاختبارات الأخرى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص اللجنة العليا للقيادات باختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية بالمحافظات بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة.