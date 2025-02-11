شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: الولايات المتحدة تقدر دور مصر كوسيط فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير الولايات المتحدة لدور مصر كوسيط في غزة، مؤكدا أهمية الشراكة الأمريكية المصرية في تعزيز السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.



وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه بالوزير بدر عبد العاطي، مشيرا إلى أن اللقاء بحث آخر التطورات في غزة وسوريا والسودان.