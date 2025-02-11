شكرا لقرائتكم خبر عن السيناتور ليندسي جراهام: نقدر دور الرئيس السيسى فى دعم والأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الاثنين بالسناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لمواقف السناتور "جراهام" الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية وما تحققه من مصالح مشتركة ومنافع متبادلة فى شتى المجالات، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وقد تبادل وزير الخارجية الرؤى مع السناتور "جراهام" بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مكثف إلى القطاع بالنظر للوضع المتردي هناك، فضلا عن أهمية البدء في عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار. وأكد وزير الخارجية ان مصر ستواصل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين.

ومن جانبه، أعرب السناتور "ليندسى جراهام" عن تقديره البالغ للدور الهام الذى يضطلع به رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على دعمه الكامل لتطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.