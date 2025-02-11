شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء وأكاديميـة البحث العلمى والتكنولوجيا توقعان مذكرة تعاون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دار الإفتاء المصرية صباح اليوم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين دار الإفتاء المصرية -ويمثلها الدكتور نظير محمد عياد، بصفته مفتى جمهورية مصر العربية- وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها الذراع الوطنى المسئول عن العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر -وتمثلها الدكتورة جينا الفقى، بصفتها القائم بأعمال رئيس الأكاديمية.

وجاءت مذكرة التفاهم فى إطار تقارب الأهداف والتوجهات التى يعمل الطرفان من خلالها لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية، ولرغبتهما فى تحقيق تلك الأهداف فى تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات فى الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلا الجهتين، فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بالتطور العلمى والتحول الرقمى ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، والتعاون فى مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة لشخصية "أنس" التى اقترحتها دار الإفتاء المصرية، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتوى، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها.

ويأتى هذا التعاون المشترك لما لدار الإفتاء المصرية من دور فى تطوير الإفتاء وفق خطط وآليات وبرامج علمية وتعليمية تستعين فيها بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى، وتسعى إلى الاستفادة من مختلف العلوم النظرية والتطبيقية فى تطوير عملية الإفتاء والعلاقة المتبادلة بين الفتوى ومختلف العلوم والتخصصات، والتعاون مع العلماء والباحثين فى بناء المعارف المتكاملة عن المجالات المتقاطعة مع الإفتاء، ومن منطلق أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا جهةٌ تتولى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى إطار الخطة الاستراتيجية القومية للبحث العلمى، وتوفير مقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين.