شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء إيفاد أربعة من أئمة وقراء وزارة الأوقاف إلى دولة الهند، للمشاركة في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، ضمن اللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد.

والموفدون هم:

١- الشيخ عزام عبد الله موسى عبد الرحمن – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم.

٢- الشيخ نور عبد الفتاح عويس محمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.

٣- الشيخ إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

٤- الشيخ شريف أيمن كامل حسين – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وترجو وزارة الأوقاف للموفدين وزملائهم كل التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الدعوية المباركة، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم.



