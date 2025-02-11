شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو": مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لدعم الأمن الغذائى بالعالم العربي والان مع تفاصيل الخبر

أكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، أن مصر والعراق وسوريا والسودان يمتلكون إمكانيات كبيرة لدعم الأمن الغذائي في العالم العربي، داعيا في الوقت ذاته الدول العربية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمار في الموارد الطبيعية المتاحة.

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، على هامش اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، إن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في القضاء على الجوع "وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، مشيرًا إلى أن 186 مليون شخص في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه أكثر من 66 مليون شخص خطر الجوع، غالبيتهم في مناطق النزاعات.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والبنية التحتية المستدامة لضمان وفرة الغذاء واستدامته، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية التي تعرضت للاضطرابات خلال جائحة كوفيد-19 وأزمة البحر الأسود نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد المسؤول الأممي أن الحل الأمثل يتمثل في تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والزراعي، بما يسهم في تحقيق تكامل إقليمي يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.



