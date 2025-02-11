شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات العمل والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك فى إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التى تطرحها الوزارة فى منافذها للمواطنين.

وفى هذا الإطار، أكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال عدد 14 معرضًا لها، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتنقلة لها، مع التوسع فى فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، بهدف تخفيف العبء عن كأهل المواطنين تماشيًا مع جهود الدولة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع.

وخلال اللقاء، عرض وزير الزراعة الجهود التى قامت بها الوزارة لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية، مُضيفًا أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة فى سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفنى للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعى وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوى الجيدة والمعتمدة، فضلًا عن توزيع الأسمدة المدعمة.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع فى عمليات إنتاج تقاوى المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مع ضمان التوسع فى الممارسات الزراعية المرشدة لمياه الرى، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة، وكذا التوسع فى الزراعات التعاقدية ومنظومة تكويد المزارع التصديرية.

وفى سياق متصل، نوه الوزير إلى جهود الوزارة فى التوسع فى خدمات الإنذار المبكر والتكيف مع تغيرت المناخ باعتبارها أحد الأدوات الفعالة فى الحد من تأثيراتها على الإنتاج الزراعي.

وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عرضًا للإجراءات التى تم اتخاذها ضمن البرنامج القومى لتوطين واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتوسع فى إنتاج ونشر التقاوى المعتمدة خاصةً تقاوى محاصيل القمح والأرز والذرة، وتوزيع هذه التقاوى الجيدة فى منافذها فى المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقًا للخريطة الصنفية للمحصول، والتى أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلًا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

كما استعرض وزير الزراعة التفاصيل الخاصة بالمشروع القومى للبتلو وعدد المستفيدين منه، والإجراءات البيطرية المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين إنتاجية السلالات وإنتاج الأعلاف.