شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يواصل استقبال المساعدات ونقل المصابين للعلاج فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل معبر رفح البري دوره الحيوي في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث استقبل، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بالإمدادات الإغاثية التي دخلت عبر بوابة المعبر في طريقها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، تمهيدًا لنقلها إلى داخل القطاع لدعم السكان في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وتتسابق الجهود المصرية في تسهيل دخول الشاحنات التي تحمل مواد غذائية، إضافة إلى المساعدات المقدمة من منظمات إنسانية ودولية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، وتأتي هذه التحركات في ظل التنسيق بين الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وبالتوازي مع دخول المساعدات، استقبلت الفرق الطبية المصرية دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث تم نقلهم بواسطة سيارات إسعاف مجهزة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.