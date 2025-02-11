شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يطلع السفير المصرى على سبل تقديم الدعم لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل تقديم الدعم إلى قطاع غزة.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأشد الحاجة إلى جميع أشكال الدعم، وتكثيف المساعدات، وإدخال الآلات الثقيلة لإزالة الركام.

ودعا إلى ضرورة لفت أنظار العالم إلى ما يحدث في الضفة الغربية، في ظل عدوان الاحتلال على مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وخصوصا شمالها، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.

ولفت فتوح إلى أن الاحتلال يسعى إلى إدخال الضفة في حرب مماثلة لغزة، لتهجير سكانها بشكل دائم.

وأعرب عن شكره لمصر قيادة وشعبا على الجهود المبذولة لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان ورفض دعوات التهجير.

ومن جهته، قال السفير إيهاب سليمان إن مصر تعمل بشكل دائم على مساعدة القطاع وإدخال المساعدات، وأكد ضرورة استمرار وقف العدوان، وأن الدولة المصرية تقف بكل قوة في توفير الحماية للفلسطينيين.