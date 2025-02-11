شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 48,219 والإصابات إلى 111,665 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و665، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 11 شهيدا (منهم 8 شهداء انتُشل جثامينهم، و3 شهداء جدد)، و10 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.