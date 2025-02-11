وزارة التضامن: تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول مكافحة الاتجار بالبشر

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القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.

وشهد ختام فعاليات ك ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

وقال وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعى والنيابة العامة والمجلس القومى للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعى وبناء قدراتهم على التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول على صفة المراقب الاجتماعى بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن جانبه أوضح خالد النقادى، الرئيس التنفيذى لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعى فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيمانًا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

كما استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعى كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.

وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة وآليات عمل لجان حماية الطفولة.

واستعرض المحور الثانى المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعى وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر والخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التى يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيدًا للإحالة للدعم النفسى المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسرى وإدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.

وتأتى هذه الدورة التدريبية فى إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى COMNIGO الذى ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسبانى وتمويل من الاتحاد الأوروبى، وذلك فى إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعى باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.