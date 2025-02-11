محافظ القاهرة: "المرأة تقود للتنفيذيات" أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

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التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور هدى يونس إبراهيم، و هدى جمال عزت بعد انتهاء فترة التدريب العملى الميدانى لهما بمحافظة القاهرة الذى تم في الفترة من 13 يناير حتى 10 فبراير الجاري ضمن «برنامج المرأة تقود للتنفيذيات» الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد محافظ القاهرة أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتأهيلها للقيادةوصقل مهاراتها وقدراتها الشخصية والقيادية، وذلك لتحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يعد أحد أهم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب ، حيث يُعد جزءًا من جهود الدولة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري .



وأضاف محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية حرصت على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية ودورها في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.

واضاف د. ابرهيم صابر، أن محافظة القاهرة استطاعت خلال سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار تقديم كل الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.



وحصلت المتدربتان على تدريب عملى فى مناطق القاهرة الأربعة ، كما تعرفتا على أسلوب العمل فى المحليات، وزارتا عددًا من المراكز التكنولوجية، وأطلعتا على كيفية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

