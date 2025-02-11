شكرا لقرائتكم خبر عن 12 أبريل انطلاق معرض زهور الربيع فى المتحف الزراعى بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق معرض زهور الربيع ال 92 يوم 12 ابريل القادم بالمتحف الزراعي بالدقي وعقب اجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأكد فاروق ان اختيار هذا الموعد هو عودة لـ معرض الزهور إلى موعده الطبيعي بالتزامن مع احتفالات مصر باعياد الربيع وشم النسيم حتى يستعيد مكانته التاريخية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي انه تنفيذا لتوجيهات الوزير تم اعداد وتجهيز المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير وإتاحة اكبر مساحة للعارضين بالإضافة إلى تسهل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعرض مشيرا إلى اقبال منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل على المشاركة في النسخة الحالية للمعرض.

وأضاف عزوز أن وزير الزراعة يتابع الاستعدادات للمعرض حيث يسعى لجعله معرضا دوليا يسهم في النهوض بصناعة الزهور لدعم المزراعين وكذلك زيادة حصيلة مصر الدولارية من تصدير نباتات الزينة والزهور وفتح أسواق جديدة لها في دول العالم.

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" كانت قد أعلنت ولأول مرة اشتراكها في تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته القادمة كما ان باب الاشتراك مفتوح حاليا أمام العارضين وتلقى طلباتهم فى مقر المتحف الزراعي بالدقي.