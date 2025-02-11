شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المعلمين العرب: تعزيز دور الاتحاد لدعم الأعضاء وتحسين أوضاعهم ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل خلف الزناتى، نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وفدًا من اتحاد المعلمين العرب، برئاسة صادق الرغيوى أمين عام اتحاد المعلمين العرب، سائد الزريقات الأمين العام للمعلمين الفلسطنين، محمد حنظل الأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب، وذلك لبحث سير عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون الاتحاد، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالقاهرة.

وحضر اللقاء ياسر عرفات أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية، وسيد على الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية.

وأكد الزناتى أهمية تحديث مواد قانون الاتحاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة تعزيز دور الاتحاد فى دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية.

من جهته، أشاد الوفد بالجهود المصرية فى تطوير العمل النقابى العربى، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة فى توحيد الرؤى واستشراف مستقبل التعليم عبر مقترحات عملية تشمل تطوير التشريعات النقابية.