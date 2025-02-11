شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن الفائزين بقرعة الحج العلنية لموسم عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الفائزين بالقرعة العلنية لاعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1446هـ 2025 وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى المستمر.

وقال الدكتور خالد عبد الغفارنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خلال فعاليات إعلان الفائزين بالقرعة العلنية للحج أن البعثة تقدم كافة الخدمات الطبية للحجاج فى مختلف المناسك وتابع: "سعينا بكل الطرق لزيادة حجم المرشحين للبعثة الطبية للحج وكنت بفاصل فى 5 وذلك لأن حجم العمل كبير جدا فى البعثة".

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفارنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن المرشحين للبعثة عددهم 19 ألف مترشح والعدد المطلوب للإختيار 102 مرشح فقط وقال نتمنى للجميع التوفيق وحث الفائزين على التعاون مع الحجاج وتقديم كل سبل الدعم الكامل لهم

ومن جانبه قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ورئيس بعثة الحج، أن البعثة الخاصة بالحج تقدم كافة الخدمات الطبية للحجاج وتوفر كل سبل الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن البعثة ستبدأ باتخاذ كتفة الإجراءات التى تؤمن الخدمات والمستلزمات والأدوية.

فيما قال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، إنه تم وضع اشتراطات لحوكمة إجراءات قبول المرشحين بما يضمن العدالة والشفافية، متابعًا: "سنقدم أفضل الخدمات الطبية للحجاج".

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار إعلان الفائزين ببعثة الحج فى حضور قيادات الوزارة.