شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مُنتجي ومُصدرى الحاصلات يحصل على فرص تصديرية إلى دول رومانيا وإسبانيا ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

شارك العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يشارك بفاعلية في معرض فروت لوجسيتكا 2025 والذي عُقد بمدينة برلين في ألمانيا خلا الفترة من 5 إلى 7 من فبراير، وذلك بمشاركة أكثر من 90 شركة زراعية عارضة من كبرى الشركات المتخصصة في انتاج الحاصلات البستانية ومعظمهم من أعضاء الاتحاد وذلك ضمن الوفد الرسمي لمصر برئاسة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي .

وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد أن وزير الزراعة خلال المعرض وجه بالعمل علي الحل الفوري لجميع المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين خلال اللقاء الذي نظمه امحمد البدري سفير مصر في برلين بحضور جميع العارضين من المصدرين الزراعيين المصريين.

وأضاف "الشرقاوي" أن الاتحاد خلال المعرض حصل على فرص تصديرية إلي دول رومانيا واسبانيا ولبنان، كما قام الاتحاد بزيارة جناح شركة HZPC الهولندية والذي يستورد منها تقاوي بطاطس سنوياً بعقد حصري يتم توزيعها على صغار المزارعين والشركات المصدرة بأسعار مناسبة ​وتم عقد لقاء مع شركة ايكلاند الامريكية التابعة لجامعة فلوريدا بحضور وزير الزراعة ورئيس الحجر الزراعى والاتفاق على قيام الاتحاد بتوزيع شتلات الفراولة حصرياً من الرتب الاولي، للمزارعين والشركات المصدرة للفراولة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه نظراً لأهمية المعارض الدولية في زيادة الصادرات المصرية اتفق الاتحاد مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية علي عمل جناح مشترك تطبيقا لبرتوكول التعاون الموقع معها لدعم صغار المصدرين لعرض منتجاتهم البستانية خلال المعارض القادمة على أن يتحمل الاتحاد وجمعية هيا نصف التكلفة للعمل على زيادة الصادرات وتنمية الحصيلة التصديرية المصرية.

