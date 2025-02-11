شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن مدرات البول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء، إن مدرّات البول هى أدوية تساعد على تقليل تراكم السوائل فى الجسم، ومعظمها يساعد الكلى على التخلص من الأملاح والماء من خلال البول وهو ما يقلل من كمية السوائل المتدفقة عبر الأوردة والشرايين، وينتج عنه انخفاض ضغط الدم، وبالتالى تعتبر مدرات البول علاج شائع لارتفاع ضغط الدَّم.​

وتابعت هيئة الدواء، أن مدرات البول لا تستخدم فى حالات الجفاف الشديد أو انقطاع البول أو عند وجود موانع لأي نوع من مدرات البول وفى حالات الحساسية لأي من الأدوية المدرة للبول، وكمان بيُمنع استخدامها في حالة الخلل الشديد فى الأملاح ويجب عدم تناولها حتى يتم تصحيح نسبة هذه العناصر.​

وأوضحت أنه يوجد عدد من أنواع مدرات البول وتحتوى بعض أقراص مدرات البول على أكثر من نوع، وبعضها الآخر بيجمع بين أحد مدرّات البول ودواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

واستكملت أن الطبيب يحدد النوع الأنسب لكل مريض بناء على حالته الصحية.