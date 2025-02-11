شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: الابتكار فى الضمان الاجتماعى ضرورة ملحة لضمان حماية اجتماعية أكثر كفاءة والان مع تفاصيل الخبر

وجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لرعايه الكريمة فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار، والذى يعكس اهتمام القيادة الساسية بملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما رحب عوض بالدكتور خالد عبد الغفارنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ووزير العمل محمد جبران ، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وكافة ممثلي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وممثلى الوفود الدولية من كافة أقطاب العالم على تلبية الدعوة بجمهورية مصر العربية .



وأكد عوض على أن الابتكار لم يعد مجرد خيارمتاحا ، بل هو ضرورة لضمان أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وفاعلية، ومن خلال هذا المؤتمر، نأمل أن نتمكن من مناقشة كيفية تحسين وصول الفئات الضعيفة إلى هذه الأنظمة، وكيفية تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة ،وتابع بأننا من خلال هذا التجمع الدولي نسعى إلى بناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات، ولتطوير حلول مبتكرة تساهم في تطوير نظم الضمان الاجتماعي على مستوى عالمي.



وبدوره أوضح عوض أن الابتكار يُعد كأداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية ، وفرصة هائلة لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية والعمل علي تطوير أنظمتها ، وكذلك لتبادل الخبرات بين الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية وتسليط الضوء علي أحدث الممارسات والاستفادة من التطورات الحديثة في قطاع التأمين الاجتماعي ،واستعراض التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي وكيفية مواجهتها والتغلب عليها لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ولتعزيز استدامة هذه الأنظمة في ظل التحديات التي يشهدها العالم.



الجدير بالذكر أن مصر تُعد عضوًا فعالاً بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا ) والتي تأسست عام 1927 وتضم أكتر من 320 منظمة دولية من 160 دولة، وتسعي مصر من خلال استضافة هذا الحدث إلى إثبات ريادتها في مجال الضمان الاجتماعي وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بالقاهرة ، وتستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي " الإيسا " خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2024 ، بمشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم .