شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الضمان الاجتماعى مبنى على أسس التنمية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتور مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع الضمان الاجتماعى مبنى على أسس تنمية بشرية، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030، واستراتيجية حقوق الإنسان والحماية الاقتصاية والاجتماعية، يبدأ من خلاله المواطن المصرى بالحماية وينتهى بالتمكين كما أن غالبية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من النساء، موضحًا أن هناك مرونة فى دخول وخروج الأسر، بما يساهم على ضمان حمايتهم الاجتماعية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى الأول للإدارة والابتكار فى الضمان الاجتماعي فى نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذى تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمشاركة ممثلى 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد جبران، وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويهدف المؤتمر، إلى تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعى والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالى والتى ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.