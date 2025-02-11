شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الضمان الاجتماعى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن المؤتمر يأتي تأكيدًا على الالتزام الراسخ لنظم الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية كما ، أن الضمان الاجتماعي يأتي من خلال نظم أكثر كفاءة واستدامة في الابتكار والتكنولوجيا بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، موضحًا الاهتمام الكبير في توسع التأمينات الاجتماعية لتشمل فئات كبيرة من المجتمع.

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرعاية الصحية ليس بعيدة عن الحماية الاجتماعية، فهي عنصر أساسي من الحماية الاجتماعية وقادرة على تحويل المواطن المقتدر إلى فقير، مشيرًا إلى أن الادارة الفعالة والتطوير المستمر للهئية له تأثير كبير في تحسين الأداء لوصول الضمان الاجتماعي لمستحقيه.تواصل جهودها لضمان الاجتماعي بما يضمن مستقبل.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمشاركة ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد جبران، وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ويهدف المؤتمر إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .