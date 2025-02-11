شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقيم منطقة أمنية داخل الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "إسرائيل أقامت بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية".

وأكد الإذاعة العبرية، أنه "لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية في سوريا".

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وانتهكت كافة الاتفاقيات المبرمة.