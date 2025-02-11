شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من مستشارى مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم لشبكة خدمات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة" فى تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة ، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من مستشارى مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى أحد مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المسئولة عن إستضافة ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بمجلس الدولة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وما تتضمنه من أحدث التقنيات التكنولوجية من منصات تحليل البيانات والذكاء الإصطناعى ، فضلاً عن الموقف التنفيذى لإستضافة بيانات مجلس الدولة ، دعماً لرؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ فى التحول الرقمى .

كما تم الإعلان عن بدء برامج التدريب المكثفة للفرق الفنية والكوادر بمجلس الدولة للتدريب على جميع خصائص تطبيق التقاضى الإلكترونى تمهيداً لتعميم العمل به بكافة الدوائر والمحاكم ، ويخدم التطبيق جميع المتعاملين مع مجلس الدولة من قضاة ومتقاضين ومحامين وموظفين بما يضمن تحقيق عدالة ناجزة .

وألقى اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على الإلتزام بتقديم كافة سبل الدعم الفنى والتقنى لتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتطوير منظومة العدالة الإلكترونية ، مشيداً بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى تحقيق التحول الرقمى عبر توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر المعنية.

وأشاد المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة بالجهود المبذولة من كافة فرق العمل التابعة لإدارة الإشارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والتى تعبر عن الإخلاص والتفانى فى أداء العمل.

فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق التحول الرقمى والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة .



