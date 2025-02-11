شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أمريكية بشأن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الاثنين مع براين ماست رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها مع قيادات اللجان فى الكونجرس.

قدم الوزير عبد العاطى التهنئة لـ"ماست" على توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، معربا عن التطلع للتعاون مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب والعمل المشترك لدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التى امتدت لأكثر من أربع عقود وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

شهد اللقاء نقاشا مستفيضا مع رئيس لجنة الشئون الخارجية بشأن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية التعاون المصري-الأمريكى لتحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا لحل الدولتين، وتناول أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث، وضرورة البدء فى عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السودانية. كما تناولت المباحثات التطورات فى سوريا، حيث اكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السورى، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضى السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى اى من مكونات المجتمع السورى، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

ودار حديث أيضا عن التطورات فى لبنان، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر بانتخاب الرئيس "جوزيف عون" والانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية، معربا عن التطلع أن تُسهم هذه الخطوات فى تحقيق الأمن والاستقرار فى لبنان وطموحات الشعب اللبنانى، مشددا على أهمية تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار فى لبنان، ودعم الجيش الوطنى اللبنانى للاضطلاع بواجباته.

وفيما يتعلق بالتطورات فى ليبيا، اكد وزير الخارجية على أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية فى أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم مسار الحل الليبي/ الليبى، وضرورة إنهاء كافة مظاهر التواجد الأجنبى فى ليبيا، بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحفظ وحدتها وسيادتها.