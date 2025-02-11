شكرا لقرائتكم خبر عن البابا شنودة الثالث منع الأقباط من زيارة القدس عام 1980.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

ظل تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية زاخراً بالكثير من المواقف والبطولات العديدة للبطاركة على مر العصور فى دعم القضية الفلسطينة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلى بتكذيب أفكاره ومعتقداته التى يستخدمها لصالحه طوال الوقت بمصطلحات شعب الله المختار وأرض الميعاد وغيرها، وكذلك محاولات الوقيعة بينهم وبين الدولة المصرية والذى ظهر فى عهد البابا كيرلس السادس مع الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك مواقف البابا شنودة الثالث والبابا تواضروس الثانى والذى سيظل معبراً عن موقف الكنيسة طول الوقت.

وما زالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى يومنا هذا وستظل دافعة عن القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى ومؤمنة بالحق الكامل للشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه واختلاف طوائفه فى العيش بحرية وسلام لا في حروب ودمار، فقد أوضح قداسة البابا تواضروس الثانى فى إحدى عظاته الأسبوعية، أن حياة الإنسان أغلى ما يملك فحينما يقوم الإنسان بتدمير الحياة بنفسه يعتبر شر عظيم وسيسقط من رحمة الله.

ولم يكن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل أقل وطنية من قداسة البابا كيرلس السادس فقد وجه في وجه الاحتلال بضراوة وأعلن عن موقف تاريخى للكنيسة في اجتماع المجمع المقدس يوم 26 مارس من عام 1980 فقد قرر منع الأقباط من زيارة القدس.

وبالبحث عن أصل قرار المجمع المقدس الذى صدر عام 1980، بحث ”الخليج 365” عن أصل القرار الصادر ووجده فى عدد مجلة الكرازة المرقسية والتي كان يرأس تحريرها قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، ووجدنا أنها منشورة فى عدد يوم 4 أبريل عام 1980 وجاء نص قرار المجمع المقدس بشأن القدس (فى جلسة الأربعاء 26/ 3/ 1980) "عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس، فى موسم الزيارة أثناء "البصخة المقدسة" وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسمياً لدير السلطان، ويسرى هذا القرار تلقائياً ما دام الدير لم يتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك".

واستمر العمل بقرار المجمع المقدس طوال عهد البابا شنودة الثالث الذى قال مقولته الشهيرة "لن ندخل القدس إلا مع اخوتنا المسلمين"، حتى أن البابا الراحل كان يعاقب الأقباط الذين يزورون القدس بالحرمان الكنسى، أى الحرمان من سر التناول، وهو أحد الأسرار المقدسة السبعة للكنيسة الأرثوذكسية.