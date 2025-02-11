شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ أعراض حساسية الألبان فى الظهور؟ وزارة الصحة تجيب "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه عادة ما تظهر حساسية حليب البقر خلال الأشهر القليلة الأولى من عمر الطفل الـ 6 أشهر الأولى من عمر الطفل).

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن أن تظهر الأعراض بعد أيام أو أسابيع قليلة من تناول بروتين حليب البقر.

واستكملت وزارة الصحة والسكان، أنه نوفر الألبان للأطفال المصابين بحساسية ضد مكونات ألبان البقر من خلال الوحدات الصحية.