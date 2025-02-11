شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بشركة للأعمال الهندسية بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، بإحدى الشركات العاملة فى الأعمال الهندسية، بمحافظة الإسكندرية، براتب يصل إلى 20 ألف جنيها شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها الوزارة شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن الـ وظائف المتاحة، ومرتباتها، هى:

1- عدد 1 مهندس مبيعات:

الراتب الشهرى يتراوح ما بين 13 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، ويشترط وجود خبرة من 4 إلى 6 سنوات.

2- عدد 1 فنى ميكانيكى:

الراتب الشهرى يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، ويشترط وجود خبرة من 8 إلى 10 سنوات.

3- عدد 1 مصمم مواقع وتطوير:

الراتب الشهرى يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ويشترط وجود خبرة من عام إلى 3 سنوات.

وأشارت إلى أنه يشترط أن يحصل المتقدمين لشغل تلك الوظائف، على:

- مؤهل عالى.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، حتى نهاية شهر فبراير 2025 الجارى، عن طريق التوجه إلى مقر وزارة العمل بـ3 شارع يوسف عباس/ مدينة نصر/ القاهرة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة العمل اضغط هنا