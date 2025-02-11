شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 خطوات كيف تجذب ابنك إلى حب القراءة؟.. الأزهر للفتوى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية 5 خطوات لجذب الأبناء إلى حب القراءة وذلك علي النحو التالى:

1️ القراءة بالقدوة:

أفضل طريقة لتجعل ابنك يقرأ، هي أن تقرأ أنت، اجعل القراءة مما يقلدك فيه أطفالك، سيعتاد طفلك على رائحة الورق وسحر الكلمات تدريجيًّا، عندما يعيش في بيت يحب أهله القراءة ويحظى الكتاب فيه بمكانة مميزة.

2️ زيارة المكتبات العامة:

اصطحاب الطفل إلى المكتبات العامة ومعارض الكتب، والسماح له باختيار الكِتاب الذي يجذب انتباهه ومشاركته في قراءته يجعل القراءة متعة له، ويحلق بخياله وعقله إلى عالم المعرفة.

3️ تحاور مع طفلك حول ما قرأ:

بعد الانتهاء من قراءة قصة أو كتاب تناقش معه فيه، واسأله عن الجزء المفضل لديه، أو ملخص ما قرأ، هذا الأمر سيشجعه على القراءة أكثر، ويزيد لديه مهارة التعبير والتفكير النقدي.

4️ ركن الكتب:

ابتكار ركن مميز للطفل في منزله به كتبه وأدواته تجعل من القراءة متعة لا تنتهي بالنسبة له.

5️ خصص لابنك وقتًا تقرأ له فيه:

عند ما يخصص الأب أو الأم وقتًا يقرأ فيه لأبنائهم القصص المشوقة، والجذابة حتى ولو كان الأبناء يعرفون القراءة، فإنه بذلك يمارس أفضل الأساليب لغرس حب القراءة في نفوسهم.