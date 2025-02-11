شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزير العمل: عقوبات تنتظر الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية

وزير الأوقاف يعقد اجتماعات عمل مكثفة لدراسة خطط وبرامج شهر رمضان

وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

وزير العمل: عقوبات تنتظر الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

وزير الكهرباء: ننسق مع البترول لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة

وزيرة التضامن: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين من تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: 3 مليارات جنيه شهريا لمستفيدى تكافل وكرامة

وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة المقابلات لـ82 متقدما للوظائف القيادية