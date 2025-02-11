شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الحد الأدنى لـ 7000 جنيه.. 5 معلومات عن المجلس القومى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وفى هذا الإطار نستعرض أهم المعلومات عن المجلس القومى للأجور في السطور التالية:

1-هو مجلس قومى حكومي يرأسه وزير التخطيط.



2-تم إنشائه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



3-يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.



4-وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى.



5-يتشكل المجلس من أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال وآخرون يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.