شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة الجاهزية ويعلق إجازات الجنود والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه "بناء على تقييم الوضع تقرر رفع حالة الجاهزية وتعليق إيجازات القوات المقاتلة والأنظمة العملياتية في القيادة الجنوبية العسكرية".

وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".