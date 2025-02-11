شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الثانوية العامة.. حمل الآن النموذج الاسترشادى فى اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقعها الرسمى، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحميل النماذج والاطلاع على شكل الأسئلة وعددها فى مادة اللغة العربية على أن يتم أتاحت باقى المواد وفق المواعيد المحددة فى الجدول التالى.اضغط هنا

ووفقا لجدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة تبدأ الاثنين 10 فبراير الجارى قناة مدرستنا 3 إذاعة الحلقات والإجابة عن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بالنموذج الاسترشادى والثلاثاء 11 فبراير الكيمياء و12 فبراير اللغة الإنجليزية والخميس 13 فبراير الكيمياء لغات والجمعة 14 الاحصاء والسبت 15 الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:اضغط هنا

كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وفي هذا الإطار، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين على قناة مدرستنا 3 الساعة 10 مساء وفق الجدول المتاح.