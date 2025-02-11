شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 10 فبراير 2025 10:38 م
قالت إدارة الكوارث التركية، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب السواحل التركية من ناحية بحر إيجة.
وأوضحت في بيان، أن الموقع في البحر المتوسط، وعلى خط عرض 36.7275 شمالاً، وخط الطول: 25.48722 شرقًا، بعمق 7 كم.
وكانت تركيا تعرضت لزلزال قهرمان مرعش 2023، في جنوب البلاد، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، كما امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.
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