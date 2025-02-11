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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11-2-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 5:11  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء  6:58

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م. 
    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:11 م
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:54  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة  العصر 3:07 م
وقت صلاة المغرب 5:31 م
وقت صلاة العشاء 6:47 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 5:03  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:55

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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